横浜市の交差点で自転車に乗った7歳の女の子が車に衝突し、病院に搬送されました。警察は車を運転していた63歳の女を現行犯逮捕しました。【映像】現場周辺の様子15日午後4時すぎ、横浜市都筑区の信号機のない交差点で、「車と自転車が衝突した。自転車は女の子で大量に出血している」などと119番通報がありました。けがしたのは横浜市内に住む小学2年生の女の子（7）で、通報の際には意識がないという情報もあり、搬送先の