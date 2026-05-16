東京・浅草で初夏の風物詩「三社祭」が開幕しました。初日の15日は、祭りの始まりを告げる「大行列」が行われました。お囃子屋台を先頭に、芸者や木遣り、「びんざさら舞」や「白鷺の舞」の舞い手たちが、列になって練り歩きます。【映像】初夏の風物詩「三社祭」の様子初夏の陽気の中、沿道に集まった大勢の見物客に見守られながら、浅草神社の周辺をおよそ1時間かけて練り歩き、「三社祭」の始まりをにぎやかに告げました。