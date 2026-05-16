改造バイクをその場で検挙自動車技術総合機構（NALTEC）は2026年5月1日、福岡市内で実施した特別街頭検査の内容を公表しました。検査した12台のうち11台が不正改造車とされ、その場で整備命令書が交付されたといいます。日本国内の公道を走行するクルマは、安全・環境基準を定めた「保安基準（道路運送車両の保安基準）」に適合していなければなりません。【画像】過去に摘発された「不正改造車」の画像を見る（30枚以上）