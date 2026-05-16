1906年（明治39年）の福井県で、吹雪の夜に起きた前代未聞の未解決事件がある。青い毛布をかぶった謎の男が「親戚が危篤だ」と偽り、一家を次々と連れ出したのだ。翌朝、橋の上には大量の血痕が残され、川からは遺体が発見された――。100年以上が経った今なお真相が闇に包まれている「青ゲット殺人事件」。雪の夜に一体何が起きたのか。 【画像】『オカルト・クロニクル 暗黒録』 『オカルト・クロニクル 暗