＜Sky RKBレディスクラシック初日◇15日◇福岡雷山ゴルフ倶楽部（福岡県）◇6490ヤード・パー72＞雄大な大地が広がる北海道出身だが、今大会のようなアップダウンのあるトリッキーなコースは嫌いではない。苦にしないというより、むしろ得意。18ホールの自己最多となる8バーディ（3ボギー）を奪った政田夢乃が「67」で回り、首位と1打差の3位につけた。【写真】政田夢乃が“11番ウッド”を投入しているらしい…これがその正体「