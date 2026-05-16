3児の母でタレントの山口もえ（48）が、16日までに自身のインスタグラムを更新。「久々パパさんとデート」とうれしそうに切り出し、夫でお笑いコンビ・爆笑問題の田中裕二（61）と“映画館デート”を満喫したことを報告した。【写真】「久々パパさんとデート」2人分のポップコーンが並ぶ夫婦時間のオフショット披露の山口もえ山口は「プラダを着た悪魔2を観てきたよ」と話題の作品を夫婦で鑑賞したことを報告。「私はポップコ