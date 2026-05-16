メ～テレ（名古屋テレビ） 埼玉県東松山市の会社でフィリピン国籍の23歳の女性を監禁したとしてベトナム国籍の29歳の男が逮捕されました。 逮捕監禁の疑いで逮捕されたのは、ベトナム国籍の無職、ホアン・ヴァン・フォン容疑者（29）です。 警察によりますと、フォン容疑者は、フィリピン国籍の女性（23）をひもで縛るなどして、今月13日ごろから15日午前9時ごろまで、東松山市の会社で監禁した疑いが持たれてい