メ～テレ（名古屋テレビ） 15日、岐阜県岐南町で、男性をひき逃げし死亡させた疑いで、28歳の女が逮捕されました。 ひき逃げの疑いで逮捕されたのは、岐南町のアルバイト店員、妹尾菜々枝容疑者（28）です。 警察によりますと、妹尾容疑者は、15日午前0時15分ごろ、岐南町下印食の路上で、アメリカ国籍のヒッキ―・ジュニアウイリアム・ポールさん（59）を車ではね、そのまま逃げた疑いです。 ヒッ