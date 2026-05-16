女子プロレス団体「スターダム」で活躍する、女子プロレスラーの妃南（ひな）さん（19）が2026年5月10日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。大人っぽい雰囲気で妃南さんは、顔文字を添えて、メガネをかけて微笑んだり、ウィンクをするショットなど4枚の写真を投稿した。また、ハッシュタグをつけて「#stardom」「#スターダム」「#妃南」「#wrestler」とコメントを添えている。インスタグラムに投稿さ