今日16日(土)は、広く晴れて行楽日和となるでしょう。全国的に気温が上昇し、夏日(最高気温が25℃以上)が続出です。東北から九州では真夏日(最高気温が30℃以上)の所もありそうです。暑さ対策が欠かせません。本州は晴天続く 沖縄や北海道の一部でにわか雨本州付近は高気圧に覆われています。日中は、九州から東北にかけて広く晴れて行楽日和となりそうです。強い日差しが降り注ぐでしょう。レジャーや運動会など屋外で長く活動さ