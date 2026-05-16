安定的な皇位継承策に関わる議論がいよいよ大詰めとなっている。衆参与野党の全体会議で取りまとめが進み、今国会中での皇室典範改正案の成立が視野に入っているのだ。もっとも、悠仁様までの皇位継承については、論点とはなっていないため、世論調査で多数を占める「愛子天皇」実現への道は進みそうにない。なぜ、「愛子天皇」を認めるべきではないとの意見が根強いのか。皇位継承の男系維持を唱える代表的な論客、国士舘大学の