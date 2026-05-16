◆米女子プロゴルフツアークローガー・クイーンシティー選手権第２日（１５日、オハイオ州マケテワＣＣ＝６４２３ヤード、パー７０）３０位で出た渋野日向子（サントリー）は３バーディー、２ボギーの６９をマークし、通算１アンダーの２５位に順位を上げた。ホールアウト後にＵ―ＮＥＸＴのインタビューに応じ「出だしで短いのを外してまって、３パット発進だったけど、すぐに切り替えられた。アンダーで回れて良かった」と