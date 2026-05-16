◆米大リーグエンゼルス―ドジャース（１５日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャースは１５日（日本時間１６日）、Ｂ・スネル投手（３３）を左肘の遊離体のため負傷者リスト（ＩＬ）入りさせたと発表した。１２日（同１３日）にさかのぼって適用される。代わってＣ・バーンズがメジャー昇格となった。９日（同１０日）にカブスから獲得したばかりの左腕だ。スネルは当初、この日の敵地・エンゼルス