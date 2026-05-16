◆米大リーグパイレーツ―フィリーズ（１５日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）フィリーズのＫ・シュワバー外野手（３３）が敵地・パイレーツ戦に「２番・ＤＨ」で先発出場。２試合連続の１９号を放ち、本塁打王争いでリーグ２位のオルソン（ブレーブス）に５本差、メジャー全体でも２位のジャッジ（ヤンキース）に３本差と独走態勢に突入した。昨季５５本塁打した大谷翔平（ドジャース）に対しては１２本差と