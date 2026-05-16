4月21日、東映株式会社がゲーム事業ブランド「東映ゲームズ」の設立を発表しました。まずはPCゲーム領域へのチャレンジとしてSteamで展開、その後Nintendo Switch、PlayStation、Xboxといった家庭用ゲーム機での展開を予定しているといいます。4月24日には初めてのパブリッシングタイトル『KILLA』『HINO』『DEBUG NEPHEMEE』の3作品も発表しています。担当者に聞いてみた同社の担当者に東映ゲームズ設立の背景などを聞いてみまし