今年に入って相次いだ米国・トランプ政権による他国への電撃的な軍事作戦。最高権力者を殺害したり、連れ去ったりする行為は、「国際法の遵守」という国際秩序の大前提を大きく揺さぶった。「国際法はこのまま死んでしまうのか」。そんな疑問さえ生じかねない現状を第一線の国際法の研究者はどう捉えているのか。西南学院大学法学部の根岸陽太教授による論考。【写真を見る】国際法は死なず〜“公衆”と共に「力の／法による支配」