現在放送中のTBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』では、公訴時効が廃止されたわずか2日前に起こった事件の真相を主人公たちが追い続ける様子が描かれている。【写真で見る】 警察官の兄弟を演じる主演・岡田将生×染谷将太らの場面写真も2010年4月27日の法改正（即日施行）により、殺人罪や強盗殺人罪など、人を死亡させた罪で法定刑の上限が死刑である犯罪の公訴時効が廃止された。これにより、1995年4月28日以降に発生した未解決事