サッカーの2026年W杯北中米大会（6月11日開幕）で日本と同じ1次リーグF組に入ったチュニジアが肘鉄を浴びた。15日のW杯メンバー発表会見でラムシ監督が、ドイツ2部カールスルーエのFWルーイ・ファルハト（19）から招集を拒否されたことを明らかにした。今季リーグ戦で6得点2アシストを記録している成長株は3月の親善試合でA代表デビュー。指揮官はW杯メンバーにも入れていたというが、発表当日になって父親から「招集は早過ぎ