今週の日経平均株価は、相場の過熱感が警戒されるなか半導体関連株に利益確定売りが台頭し、前週末比1304円安の6万1409円と反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は175社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、大和証券が目標株価7300円に引き上げたＪＴ [東証Ｐ]、生成AI関連向