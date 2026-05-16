台湾は18日から6日間の日程でスイス・ジュネーブで開かれる世界保健機構（WHO）の第76回総会に今年も招待されなかった。中国が反対しているためだ。台湾メディアは当局が総会期間中、現地に代表団を派遣しフォーラムを開催するなど存在感をアピールする方針、と伝えた。台湾・中央通信社によると、台湾は2009年から16年までオブザーバーとして総会に参加していたが、17年以降は招待されていない。「一つの中国」を主張する本土側は