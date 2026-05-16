日本サッカー協会（JFA）は15日、カナダ、メキシコ、アメリカの共同開催で行われるFIFAワールドカップ2026に出場するメンバー26人を発表。所属リーグで分けると、国内組からは3人。海外組は史上最多となる23人の構成となりました。海外組の中で最も多いのはドイツで6人。前回22年のカタール大会に続き最多となっています。2番目に多かったのはオランダ。前回大会では、1人も所属していませんでしたが、今季は同リーグ日本人選手初