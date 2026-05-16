女優の佐田真由美（48）が16日までに自身のインスタグラムを更新。“美脚”際立つショートパンツコーデ姿を投稿した。自身のインスタグラムで「とにかく歩いた。およそ２万歩。私と娘はよく歩く」とつづり始めた。「歩きながらだと色んな話を聞き出せるから母ちゃんとしてはしめしめ。お散歩って心身にとっても良いんだって」と“美脚”際立つショートパンツコーデ姿を投稿した。ネットでは「スタイル良すぎ」「2万歩すご