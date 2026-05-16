◇インターリーグドジャース―エンゼルス（2026年5月15日アナハイム）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が15日（日本時間16日）、エンゼルスとの「フリーウエー・シリーズ」初戦前に会見に臨み、左肘の関節内遊離体のため、負傷者リスト（IL）に入ったブレーク・スネル投手（33）について話した。指揮官は「昨日、キャッチボール中に分かりました。数日前にブルペンで投げていて、その後、キャッチボールの時に肘