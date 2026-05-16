将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋王、王将、棋聖、23）に糸谷哲郎九段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負第4局が5月16日、大阪府高槻市の「高槻城公園芸術文化劇場」で午前9時から対局を開始した。藤井名人が開幕から無傷の3連勝を飾り、タイトル防衛に王手をかけて迎えた大一番。名人が一気にシリーズを制するのか、後がない挑戦者が意地を見せて反撃ののろしを上げるのか。【中継】藤井名人VS糸谷九段 注目の第4局（生中