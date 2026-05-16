米国へ向かうエアフォースワンの機内で報道陣と話すトランプ氏＝15日/Evan Vucci/Reuters（CNN）トランプ米大統領は15日夜放送のインタビューで、台湾への武器売却案を承認するかとの質問に「どうなるか見ていこう」と答え、「9500マイル（約1万5200キロ）も旅して戦争をするつもりはない」と言い添えた。ただ、トランプ氏は中国の習近平（シーチンピン）国家主席との首脳会談後、米国の台湾への姿勢は「何も変わっていない」とも