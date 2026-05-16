Image:ladonna-co.net こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。今や真空断熱構造で保冷・保温力が優れているボトルはメジャーアイテムですが、いつでも水分補給するために持ち歩くには、“軽さ”も重要でしょう。それならば、5月10日に発売したラドンナの「Toffy 超軽量ステンレス真空断熱ボトル 」こそが理想的です。■この記事で紹介している商品