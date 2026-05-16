プレックスは、『機動戦士ガンダム』より「カセットガス スモークレス焼肉グリル「やきまる」ザクIIモデル」(10,780円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年6月発送予定。2026年6月発送予定「カセットガス スモークレス焼肉グリル「やきまる」ザクIIモデル」(10,780円)一年戦争を支えた無数の雄姿「ザクII」が、ついにカセットこんろとして登場。煙の発生