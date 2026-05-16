Image: アイリスオーヤマ 家電、どんどん賢くなってます。エアコンと合わせて使うことで節電効果高まるよ！と、最近はエアコン＋サーキュレーターの組み合わせもメジャー。体感としても、上手く空気が循環していて、部屋の室温が早く均一になると感じています。でも、暖房と冷房でベストな風の向きって違うらしいんです。そんなのどうすれば？ 考えなくてもOK、今はサーキュレーターが自動で