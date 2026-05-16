『カウボーイビバップ』より「BE＠RBRICK カウボーイビバップスパイク・スピーゲル 100％」(3,300円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年10月発送予定。2026年10月発送予定「BE＠RBRICK カウボーイビバップスパイク・スピーゲル 100％」(3,300円)『カウボーイビバップ』より主人公「スパイク・スピーゲル」のBE＠RBRICK 100％が登場。YOU'RE GONNA C