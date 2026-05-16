AOKIが展開するORIHICAは、酷暑対策として「Air Tech Spun HEAT BLOCK(ヒートブロック)」を使用したスーツを全国のORIHICA店舗とオンラインショップで発売した。「Air Tech Spun HEAT BLOCK(ヒートブロック)」を使用のスーツ同社では2023年から、通気性に優れ、さらっとした手触りと触るとひんやりした接触冷感性も持ち合わせている素材「Air Tech Spun」を使用したスーツを販売している。今回発売した商品には、「Air Tech Spun」