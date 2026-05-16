今回紹介するのは、Threadsに投稿されたとある猫ちゃんのトイレ後の行動。排泄後に猫砂をかけるのは自然な行動ですが、今回の猫ちゃんは少し予想外な動きをしていたみたいです。投稿はThreadsにて、11万回以上表示され、たくさんのThreadsユーザーたちの注目を集めました。 【動画：トイレを使っていた猫→終わった後の行動を見ていると…思わずツッコミたくなる光景】 どこの砂かきよんねん 今回、Threadsに