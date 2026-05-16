祖父母にとって、孫は無条件で可愛い存在。 自分の祖父母に存分に可愛がられたため、そう信じていた筆者ですが、義父母はそうではなかったようです。 息子の運動会での筆者の体験談です。 義父 私の義父母はとても体裁を気にする人たちで、特に義父はできないことをあからさまに非難するところがありました。結婚前に夫はそんな義父が苦手だと話してくれたのですが、「孫が生まれたら変わるかも」とささやかな望みを持っていま