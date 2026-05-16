米中首脳会談で台湾問題について話し合いは行われたのか。2026年5月15日放送の「大下容子ワイド！スクランブル」（テレビ朝日系）は首脳会談の内容を特集したが、米中両国の発表の内容はすれ違っており、両国の微妙な関係を浮き彫りにした形だ。習近平氏は4期目に突入する雰囲気づくりがほしい2時間15分に及んだ会談で、中国側は台湾問題を「中米関係において最も重要な問題」と強調したうえで「問題が適切に処理されなければ両国