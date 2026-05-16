「六本木心中」などで知られる歌手のアン・ルイスが9日、息子でミュージシャンの美勇士の誕生日に合わせ、TikTokの生電話ゲストとして登場し、久々に生の声をファンに届けた。 【写真】母のアン・ルイスと電話中の美勇士やっぱ桑名さんにもアンにも似てる アンは現在、米国に在住。美勇士が、アンの元夫で父・桑名正博さんが2012年10月に亡くなる前に2人でレコーディングした音源に、翌年2月にアンがロ