死後事務委任サービスを行っている一般社団法人いきいきライフ協会(R)大宮中央はこのほど、40歳以上の単身世帯(おひとりさま)・子どものいない夫婦(おふたりさま)312人を対象に行った、将来の身の回りに関する調査結果を公表した。 【調査結果】お隣さんだったら嬉しい有名人はランキング 「お隣さんだったら嬉しい有名人を教えてください。(複数回答可)」と質問したところ、第3位に「天海祐希」(78人)が入った。主な