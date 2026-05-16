TBS系で2018年に放送された人気ドラマ「義母と娘のブルース」で娘のみゆき（上白石萌歌）の幼少期や、NHKの朝ドラ「スカーレット」で大島優子が演じたヒロインの友人・照子の少女時代を演じた子役の、美人化した最新ショットにSNSがざわついている。 【写真】えっ誰だ!?18歳で完成されたクールビューティー！ 元子役で女優の横溝菜帆が15日までに、自身のインスタグラムを更新。「My everyday