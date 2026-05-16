2026年5月16日(土)・17日(日)に開催される西日本で最大級のアニメイベント「マチ★アソビ Vol.30」が開幕しました。大小さまざまな催しが100以上予定されています。マチ★アソビ vol.30https://www.machiasobi.com/各イベントスケジュールは公式サイトや以下のスケジュールまとめ記事を参考にしてください。「マチ★アソビ vol.30」イベントスケジュール一覧まとめ - GIGAZINE会場がどういった場所なのかについては以下の記事にま