元テレビ朝日のアナウンサーで、現在は静岡県浜松市にあるネット販売専門のコーヒー店「ｒｅｎａｇｃｏｆｆｅｅ」を運営する竹内由恵アナが、サッカー元日本代表との２ショットを披露した。１６日までにインスタグラムで「沖縄にきていました！」と始めて、「ラジオを務めているＡｎｙｔｉｍｅＦｉｔｎｅｓｓさんのイベントできているのですが、そのタイミングでラジオ収録もさせていただき、元日本代表の高原直泰さんにイ