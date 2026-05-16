真っ赤なレーザー光線を出す柴犬の“衝撃的な姿”に、SNSでは驚きの声があがっている。【映像】柴犬の“衝撃的な姿”夜のお散歩中、柴犬のももちゃん（7歳）が少しだけ特別な姿になっていた。暗い道で、ぴかっと光るリード。その光に包まれたももちゃんは、まるでSF映画のワンシーンのようだ。飼い主によると、昼間のお散歩ではあまり感じない周りの視線を浴びていて、ももちゃん自身も少し不思