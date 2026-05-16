「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズの最終日が5月15日に行われ、前日までトップに立っていたEX風林火山が、第1試合に二階堂亜樹（連盟）、第2試合に勝又健志（連盟）が出場、落ち着いたゲーム運びでリードを守り切り、見事に5年ぶり2度目の優勝に輝いた。レギュラーシーズン、セミファイナルシリーズ、ファイナルシリーズと各ステージで首位を守る“完全優勝”を果たすと、表彰式ではそれぞれの言葉で喜びをファンに