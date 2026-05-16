令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）のCase35「繋がる」が17日に放送される。【動画】【仮面ライダーゼッツ】Case35「繋がる」予告莫（今井竜太郎）が不吉な夢から目覚めると、現実の世界が一変していた。真相を探ろうと再び夢の世界に戻る莫だったが、ねむ（堀口真帆）がシックス（平川結月）に命を狙われる。ねむを守ろうと奔走する莫、そこに現れたスリー（玉城裕規）は恐る