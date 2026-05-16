“プレミア顔面偏差値”の異名を持つポーカー美女が、勝負カラーのドレスを着用。ギャップも感じる鮮やかなビジュアルに視聴者も釘付けとなった。【映像】元ミスコンのポーカー美女、勝負の“オレンジドレス”美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第5話（予選テーブルCの模様）が5月9日に配信。予選第１戦（テーブルB）を2位で通過した廣井佑果子