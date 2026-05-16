“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズ【PROJECT R.E.D.】（※「超次元英雄譚」の英訳【Records of Extraordinary Dimensions】の頭文字をとって付けられたプロジェクト）の第1弾となる『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の第14話「宇宙の真理」が17日に放送される。【動画】【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第14話「宇宙の真理」予告デス・ギャバンが再び突然現れ、怜慈（長田光平）は刹那（赤羽流河）