２日に部分開園した富山県朝日町平柳の都市公園「あさひ未来パーク」の大型遊具で、児童が頭や顔をぶつけ、骨折するなどのけがが相次いでいることがわかった。パークは、町があいの風とやま鉄道泊駅の南側で整備を進めている。町によると、児童がけがしたのは、部分開園を始めた西側の約５０００平方メートルにある児童向けのエリア「春の四重奏タワー」。２〜７日に、遊んでいた小学生が遊具の鉄の部分にぶつかり、頭や顔を縫