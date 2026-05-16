＜大相撲五月場所＞◇六日目◇15日◇東京・両国国技館【映像】議論百出の微妙な瞬間（実際の様子）3年ぶりに関取復帰した十両十四枚目・炎鵬（伊勢ヶ濱）が、十両十枚目・東白龍（玉ノ井）との一番で“微妙な瞬間”に見舞われた。物言いがつくも軍配変わらず観客は悲鳴を上げ、「髷？」「掴んでない」と様々な意見が続出した。首の大怪我による長期休場で一時は序ノ口まで番付を落とすも、そこから這い上がり、今場所ついに3年