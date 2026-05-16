HYBE × Geffen Recordsによるスカウトプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』（毎週火曜後8：00）の最終話が12日にABEMAで放送され、咲来（SAKURA）が、デビューメンバーに選ばれた。オリコンニュースでは、咲来にインタビューを行い、“シンデレラストーリー”を生み出した原動力に迫った。【写真】KATSEYE誕生オーディションに出演していた決定メンバー3人約1万4000人の応募から最終候補として残ったのは、オーデ