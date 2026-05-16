ボサボサの子犬が初めてのトリミングにトライ！『本当に初めて…？』そう思わずにはいられない大物感たっぷりの姿がSNSで反響を集めています。可愛すぎるわんこの姿に「鼻ぶぅぶぅ♡」「人懐っこい子」「気持ちよさそう…」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：初めてトリミングをする『ボサボサの子犬』→毛をカットしている途中で…大物の予感がする『まさかの光景』】 生後4か月の子犬が初トリミ