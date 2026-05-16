15日(現地時間)、バイエルン・ミュンヘンはマヌエル・ノイアーと1年間の契約延長で合意したと発表した。ノイアーは、2011年6月にシャルケから5年契約でバイエルンに加入し、それ以来驚異的なシュートストップ能力と足元の高い技術を武器に攻守両面でチームを支える守護神として活躍してきた。バイエルンでは、これまで公式戦597試合に出場している。今年3月に40歳を迎え、さらにバイエルンとの契約も6月末で満了となることから現役