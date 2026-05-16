◆米女子プロゴルフツアークローガー・クイーンシティー選手権第２日（１５日、オハイオ州マケテワＣＣ＝６４２３ヤード、パー７０）首位で出た竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）は２バーディー、２ボギーの７０で回り、通算４アンダーの５位に後退した。首位と３打差。原英莉花（ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳホールディングス）は４バーディー、３ボギーの６９で回り、２アンダー１６位で週末を迎える。６９の渋野日向