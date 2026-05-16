◇プロ野球セ・リーグ 巨人2-0DeNA(15日、東京ドーム)巨人のキャベッジ選手が2試合連続のホームランを放ち4連勝に貢献しました。キャベッジ選手は5回、先頭で打席に入るとここまで1安打に抑えられていたDeNA先発の平良拳太郎投手からホームランを放ち先制点を奪いました。前回の広島戦に続き2試合連続の先制ホームランを放ったキャベッジ選手は「ピッチャーが一生懸命投げてくれている中で、先制点を取ることはチームにとって非常